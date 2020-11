Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha spiegato ai giornalisti il motivo delle sue scelte tecniche e sottolineato il perché dell'esclusione di Brozovic.



"Ho risparmiato chi ha giocato più partite qui e con il club. Vlasic gioca senza sosta, così come Brozovic, Modric e Kovacic; ho inserito Perisic mezz'ora perché domenica è stato in campo solo 16 minuti. Ho gestito le forze in modo che tutti fossero ugualmente gravati. Volevo dar riposo a coloro che ne avevano più bisogno".