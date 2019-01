Il ct della Croazia Zlatko Dalic parla del caso Ivan Perisic scoppiato in casa Inter: "Non spetta a me dire cosa debba scegliere Ivan - riporta 24sata - Conosco la situazione e ho sentito il ragazzo negli scorsi giorni, posso solo dire che in ogni caso avrà il mio sostegno. Vuole la Premier League? E' un onore e anche una conferma di quanto siano importanti le sue qualità. Attestati di stima che certo lo hanno aiutato a fare un grande Mondiale come quello in russia. Andrò a Milano e capirò di più sul suo futuro".