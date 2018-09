Intervistato da Marca, il ct del Portogallo Fernando Santos ha commentato così la mancata assegnazione del Fifa The Best e del premio Puscas per il miglior gol del 2018 a Cristiano Ronaldo: "Modric è un grandissimo calciatore e infatti l'ho messo al secondo posto, perchè Cristiano è stato senza dubbio il migliore. Ha segnato 50 gol. Quando il più bravo giocatore del mondo non vince nemmeno un premio, c'è qualcosa di strano".