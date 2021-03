"E' bello vedere che Ibrahimovic vuol tornare in nazionale". Così il ct della Svezia, Janne Andersson, accoglie il rientro del 39enne attaccante Milan, che si era ritirato dall'attivita' internazionale 5 anni fa. "Non vedo l'ora di ritrovare la squadra - ha detto Andersson, dopo il rinvio degli appuntamenti di novembre per la pandemia -. Quanto a Zlatan, è il miglior calciatore che abbiamo avuto a disposizione in questi anni, e sapere che lui voleva tornare è stata un'ottima notizia. Oltre a quel che può dare in campo, ha un'esperienza incredibile e può trasmetterla al resto della squadra". Il ct svedese ha rivelato che il team manager ha avuto diverse difficolta' ad accordarsi con i club per le chiamate vista la pandemia: "E' stato tutto più frenetico".