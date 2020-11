Oggi loper cancellare la sconfitta in Champions League con il Barcellona, ma lapensa anche al prossimo impegno europeo contro il: "Una piccola Atalanta". A raccontare l'avversario dei bianconeri è, ct dell'Ungheria e nativo di Torino, in un'intervista a Tuttosport: "Nel Ferencvaros ci sono quattro giocatori nel giro dell'Ungheria: il portiere Dibusz, il difensore Botka, l'esterno Lovrencsics e il centrocampista Siger. Da ct sono contento che questi ragazzi abbiano l'opportunità di confrontarsi col Barcellona di Messi e con la Juventus di Ronaldo".- "Ferencvaros soprannominato Juve d'Ungheria? Questione di storia, fascino, titoli. Però, se dovessi paragonare il Ferencvaros attuale, da un punto di vista tecnico-tattico lo definirei un'Atalanta ungherese. Una piccola Dea, tenuto conto delle dovute proporzioni. Merito dell'allenatore Rebrov. L'ex gemello di Shevchenko alla Dinamo Kiev ha instillato nel Ferencvaros il Dna ucraino, quello del colonnello Lobanovski. Il giocatore e le squadre ungheresi sono generalmente tecnica e fantasia. Il Ferencvaros, invece, è anche fisico, intenso, aggressivo. A Rebrov, proprio come a Gasperini, piace giocarsela 'uno contro uno' un po' in tutte le zone del campo".- "La Juventus è superiore, ma è tuttora in costruzione avendo cambiato molto in estate: non credo succederà, ma rischiano se danno tutto per scontato. (...) La Juve non dovrà squilibrasi per evitare di innescare i loro contropiede".- "Ci si aspettava di più dalla Juve di Pirlo? Chi non si sarebbe aspettato qualcosa di più, almeno a livello di risultati... Da allenatore, però, so benissimo che ci vuole tempo per trovare gli equilibri quando cambi molto. Senza contare che nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare a uomini importanti".- "A gennaio o a giugno cambierà squadra e, come ho detto anche a Dominik, l'Italia sarebbe il posto migliore per lui. Se per un club tedesco sarebbe un acquisto giovane, ma pronto subito, in Italia Szoboszlai avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, però si completerebbe. Adesso ha una valutazione sui 25-30 milioni: penso che da noi se lo possano permettere la Juventus e poche altre società. Io lo conosco benissimo e fossi in un top club lo prenderei al volo. In passato si è parlato della Juventus e so per certo che erano interessate a lui anche Lazio, Milan e Napoli. Szoboszlai è un centrocampista che confeziona assist e segna, può giocare mezzala oppure dietro la punta. Nella Juventus sarebbe ideale come vice Ramsey. Parliamo di uno dei migliori dieci talenti a livello europeo, non a caso è in corsa per il Golden Boy di Tuttosport".