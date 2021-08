Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate a Tuttosport dal c.t. statunitense Berhalter: ​"Ha un ruolo fondamentale per la nostra nazionale. Innanzitutto la sua leadership è molto importante per il gruppo. E poi Weston, con la sua grande energia, è un trascinatore e trasmette tantissimo alla nostra squadra. Allegri si è reso conto della sua abilità in fase offensiva. Anche noi lo consideriamo pericoloso in zona gol coi suoi inserimenti in area. Il suo impatto positivo alla Juve, insieme alla Champions vinta da Pulisic col Chelsea, ha fatto tendenza mettendo in luce il movimento calcistico Usa."