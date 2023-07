Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha parlato dell'approdo al Milan del trequartista ex-Chelsea Christian Pulisic.



"Per noi è una notizia importante, una grande opportunità per lui e per lo sviluppo del nostro calcio. Ha scelto un grande club, con una ricca tradizione. Giocherà per vincere campionato e Champions, è un calciatore forte, è nato per questo"