Giuseppe Ippolito, direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma e membro del CTS ha parlato a TuttoJuve del protocollo della Serie A: "Nessun protocollo garantisce al 100%, il rischio zero non esiste. Da quello che ho letto distrattamente negli ultimi giorni le squadre di calcio prima di pensare a modificare il protocollo esistente dovrebbero cominciare ad applicarlo come si deve".