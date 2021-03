Juan Cuadrado è sempre di più un fattore fondamentale per la Juventus. Quando è assente fa sentire la sua mancanza, quando gioca serve assist a profusione. Probabilmente si tratta della miglior stagione in bianconero dell’ex Fiorentina, diventato punto centrale della difesa e prezioso in zona gol. Infatti, gli assist stagionali sono già 15, 7 in campionato, 6 in Champions, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa.