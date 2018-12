Una sconfitta che dà fastidio, ma non fa male per quanto riguarda la classifica del girone H di Champions League. La Juventus si alza il giorno dopo il ko sorprendente di Berna contro lo Young Boys con la certezza del primo posto nel gruppo che le garantirà un sorteggio più benevolo lunedì prossimo, ma a preoccupare Massimiliano Allegri sono le condizioni fisiche di due giocatori: Juan Cuadrado e Joao Cancelo.



ANSIA DA DERBY - Il colombiano, schierato come terzino destro, ha abbandonato il campo sintetico ieri sera per un problema al ginocchio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate tra oggi e domani, ma difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per il derby di sabato sera. Una notizia che rischia di essere resa ancora più grave dall'affaticamento muscolare accusato da Cancelo nel prepartita, che ha portato Allegri a non portarlo neanche in panchina. Per lui c'è più ottimismo, ma anche in questo caso non ci sono certezze sull'eventuale utilizzo contro il Torino, con le due fasce che potrebbero essere affidate a De Sciglio e Alex Sandro.