Nel mirino di Juan Cuadrado c’è la prossima stagione. Così il colombiano ha parlato a Espn Nexo dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della sua Juventus e non solo: "Ancora non ho avuto l'occasione di parlare con lui, ma, quando sarà il mio turno, sicuramente gli dirò dove mi sento più a mio agio. Pirlo è stato un grande giocatore, speriamo che, con le sue conoscenze, possa aiutare la squadra e si possano vincere molti titoli insieme”.









CHAMPIONS - “Resta il nostro obiettivo, speriamo di arrivare in finale e dare ai tifosi questa gioia che aspettano da tanto tempo ma sarà più difficile il campionato, anche se veniamo da nove scudetti il prossimo anno sarà ancora più complicato”.



MESSI - “Eleverebbe tantissimo lo status della Serie A. Lui alla Juve con Ronaldo? Non me lo immagino proprio. Certo, anche quando fu preso Cristiano in molti non ci credevano e poi è arrivato”.