Cuadrado e l'addio alla Juventus: "L'ho scoperto da Instagram, nulla di umano"

AFP via Getty Images

L'esterno colombiano, oggi all'Atalanta, è stato intervistato da Fox Deportes e ha voluto raccontare la sua versione dei fatti sulla separazione con i bianconeri. Una scelta della società e non del giocatore, che ha svelato di aver appreso la decisione dai social senza nessuna comunicazione diretta da parte del club.- "Mattia De Sciglio si era fatto male e loro mi dissero che c'era la possibilità di proseguire per un altro anno. E io risposi: 'Certo, questa è casa mia'. Mi sono sempre sentito così. Io ho sempre aspettato e la verità è che in quel momento mi sono sentito un po' triste perché mi avevano detto che mi avrebbero fatto il rinnovo e io aspettavo, ovviamente, la chiamata, nella quale mi aspettavo mi dicessero qualcosa, ma non mi hanno mai chiamato, non è successo niente di umano. Hanno solo pubblicato una foto su Instagram con scritto 'Muchas gracias Panita'. Non mi ha mai chiamato per dire: 'ehi Juan, guarda, cerca una squadra, non continueremo a contare su di te. Ma soltanto un messaggio sui social".

Cuadrado prosegue: "Ed è stato allora che ho capito che non mi avrebbero preso in considerazione e questo è ciò che è successo, che in pochi sanno. Perché non ha avuto molto modo di parlare nelle interviste e così ma ora che siamo qui, se c'è l'opportunità. Questo è ciò che è successo, mi hanno detto che mi avrebbero a rinnovato il contratto e alla fine non mi hanno detto niente, non mi hanno mai chiamato a dire: 'ah, guarda, cerca una squadra che non continueremo a contare su di te, solo un messaggio social e questo mi è sembrato difficile perché davvero è stato molto poco, perché non ho mai chiamato dopo e che ero in squadra da tanti anni, ma così è il calcio e sono cose che succedono molte volte e dalle quali si apprende".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui