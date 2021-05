Con Cuadrado che ha sfornato una quantità incredibile di assist, sono diciannove mentre il contatore gira, creando situazioni pericolose e superiorità numerica: un autentico regista esterno insomma. Autore della stagione più importante della sua carriera a livello individuale nell'anno più difficile per la Juve nel suo complesso. Palla a Cuadrado, poi ci pensa lui: contro l'Inter è successo ancora una volta questo. Ma il colombiano si è messo in proprio, andando oltre, trovando le prime due reti della stagione nel giorno in cui fallire ancora avrebbe sancito l'Europa League. Invece. Il primo gol del suo campionato allo scadere del primo tempo, con un pizzico di fortuna che non guasta mai. Il secondo arriva nell'inedita veste di rigorista quando la Juve vedeva solo fantasmi, di nuovo sul 2-2 e ancora in inferiorità numerica nonostante l'Inter fosse apparsa già in vacanza., anche se tra una decina di giorni gli anni di Cuadrado diventeranno 33. D'altronde lui è uno di quelli che più invecchia e più diventa forte, della Juve è leader tecnico ed emotivo, anello di congiunzione fondamentale tra vecchia e nuova generazioneUn'intesa che non sarà difficile da raggiungere, probabilmente tra fine stagione e l'inizio della Copa America, anche se date le circostanze non si può escludere un eventuale rinvio. Di sicuro la Juve punta sempre di più su Cuadrado.