Juan Cuadrado ha trovato l'esordio ufficiale come nuovo acquisto dell'Inter nella vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza, ma il suo ingresso in campo non sarà ricordato come uno dei migliori della sua carriera, anzi. San Siro infatti non ha dimenticato il suo passato alla Juventus e lo ha sonoramente fischiato al 66' quando si è presentato a bordo campo per sostituire Denzel Dumfries.