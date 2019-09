Ci si può arrabbiare, si possono scrivere editoriali sfogando la propria frustrazione per come qualcuno tratta la materia o un dato argomento. Si perché purtroppo sempre più spesso le stesse situazioni vengono descritte in maniera diametralmente opposta in base alla casa in cui succedono.



Allora capita che un “litigio” di spogliatoio che non ha visto nessuno (ma sicuramente vero dato che nemmeno Conte ha smentito) venga dipinto come l’inizio dell’Apocalisse nerazzurra, mentre uno “scontro” in campo tra Cuadrado e qualche compagno con tanto di ammissione pubblica di Bonucci è un semplice diverbio che negli spogliatoi succede e anzi fa bene al morale e al gruppo.



Intendiamoci, sono d’accordo sull’analisi del “caso” Cuadrado. Sono cose che capitano in uno spogliatoio. Le discussioni sono assolutamente normali, così come i litigi, i diverbi e i confronti. Sono giocatori, pieni di adrenalina e pressioni, in serie A come in Promozione o in Eccellenza. Ma le cose però dovrebbero essere trattate nella stessa maniera.



Ma alla fine quello che conta è il risultato sul campo. Ecco che lo scontro Brozovic-Lukaku si trasforma nella doppietta che decide il derby e stende il Milan portando la “polveriera” Inter in testa alla classifica con 4 vittorie in altrettante partite. Brozo la sblocca, Lukaku la chiude. Sarà forse uno scherzo del destino, forse una casualità ma questo è.



Forse li hanno fatti incazzare, forse volevano dimostrare a Conte e ai tifosi dell’Inter che tra le quattro mura esistono i confronti, anche accesi a volte, ma poi l’importante è come li gestisci e li trasformi. E almeno da quello che si è visto sabato sera, lo spogliatoio dell’Inter è uscito dalla “bufera” più concentrata di prima. Squadra compatta e unita. Insieme per uno stesso obiettivo. Trasformare le discussioni in chiarimenti, questa è la soluzione.



Brozovic-Lukaku! Forza Inter sempre!