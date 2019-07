Juan Cuadrado non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus in estate. Nonostante le sirene cinesi, il colombiano vuole restare in bianconero. A margine di un evento con uno sponsor, Cuadrado ha così parlato del suo futuro e di quello del connazionale James Rodriguez: “Mi sento felice alla Juve, la mia famiglia è contenta e i nostri pensieri sono di rimanere a Torino. È una città fantastica che ci ha fatto sentire i benvenuti”, le dichiarazioni riportate dal sito de Il Mattino.







JAMES-NAPOLI - Riguardo al connazionale James, sogno di mercato del Napoli, Cuadrado ha dichiarato: “Per James, l'Italia sarebbe fantastica, ogni squadra sarebbe molto felice di avere un giocatore come lui. Conosciamo tutti il grande giocatore che è, sarebbe una mossa molto buona per lui perché gli permetterebbe di crescere tatticamente”.