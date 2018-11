L'esterno della Juventus Juan Cuadrado ha concesso una lunga intervista a Marca: ecco le sue dichiarazioni.



RONALDO - "Tutti sappiamo che professionista sia. Una persona molto speciale, di gran cuore e molto professionale. Tutti i giorni imparo qualcosa in più su di lui, sulla sua fame di vincere e di raggiungere gli obiettivi. E' una persona normale ma è un privilegio averlo come compagno di squadra perché è stato ed è un grandissimo giocatore, che ha vinto tutto grazie al lavoro che ha fatto".



OBIETTIVI - "Possiamo vincere tutto? Sì, abbiamo una grande squadra, dobbiamo però restare molto tranquilli perché la concorrenza è tosta. Bisogna mantenere i piedi per terra, lavorare e mettere tutto nelle mani di Dio e la ricompensa si vedrà. Lavoriamo duro per arrivare il più lontano possibile e lottare su tutti i fronti".



TERZINO - "Mi sento a mio agio come esterno destro ma anche più arretrato ho fatto bene: dovunque il mister mi metta, darò il meglio di me".



FUTURO - "Penso solo alla Juve e a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi, arrivare a marzo ed essere in corsa su tutti i fronti.Poi ci sarà la Coppa America, sarà una bella opportunità per vincere qualcosa con la Colombia".