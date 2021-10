In campo è, a saltare gli avversari come birilli e a mettere al centro dell'area tanti cross e palloni interessanti. Fuori dal campo le cose per Juanstanno andando più lentamente, con ile, per il momento, non è stato rinnovato. Anche se i bianconeri una decisione sul futuro del colombiano l'hanno già presa e tra poco metteranno in pratica il loro piano.Nell'attuale contratto di Juan con la Juve, infatti, è previsto unche l'ex Chelsea e Fiorentina può raggiungere il questa stagione. Presenze che, se raggiungeranno il numero prefissato, potranno garantire al classe '88 di proseguire la sua storia bianconera.per il rinnovo di Cuadrado, dato cheNelle prossime settimanetra Federico Cherubini e l'entourage del colombiano. Dal punto di vista economico non dovrebbero esserci particolari problemi, con i cinque milioni che attualmente percepisce il numero 11 che dovrebbero essere confermati, magari legandoli a dei bonus sul rendimento del giocatore. Bonus da cui dovrebbe dipendere poi anche la durata del nuovo contratto di Cuadrado, che nelle idee del club avrà comese le presenze e la qualità di gioco dell'esterno continueranno a essere di alto livello. Se, insomma, Juan continuerà ad andare veloce come ha sempre fatto nella sua carriera.