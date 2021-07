Quello di Pauloè un tormentone, per esempio. Quello di Giorgionon so può nemmeno definire un rinnovo, ma diventerà un contratto nuovo di zecca. Ci sono rinnovi ancora in dubbio, è tutto da capire il futuro degli altri elementi in scadenza nel 2022 da Federicoa Mattiae Mattia, conche ovviamente rappresenta tutta un'altra storia.. Il colombiano resterà ancora a lungo in bianconero, il prolungamento di contratto appare una pura formalità, fin dall'ultimo rinnovo era stato stabilito con la Juve l'accordo in caso di prolungamento al 2023, alle stesse cifre che parlano di uno stipendio di oltre 4 milioni netti, altro dettaglio non da poco che ha saputo spazzare ogni dubbio sulla sua importanza nella Juve anche nel passaggio da un allenatore all'altro.Ora che ha compiuto da poco 33 anni, Cuadrado è sempre più importante e Allegri studia sul modo migliore per sfruttare tutta la sua qualità. Tutt'altro che da escludere in ogni caso il, convinto come sembra il vecchio-nuovo tecnico bianconero che Cuadrado possa essere molto più incisivo senza doversi preoccupare di coprire ottanta metri di campo.