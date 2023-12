La priorità dell'Inter per il mercato di gennaio è un esterno destro. I nerazzurri da quella parte sono corti per via dei problemi fisici di Cuadrado che si opererà al tendine d'Achille e starà fuori almeno per tre mesi, la conferma di un intervento sul mercato è arrivata anche dal vicepresidente Zanetti: "Stiamo valutando opportunità per rimpiazzare Cuadrado, ci manca un giocatore in quella posizione". O prendono un difensore spostando Darmian definitivamente largo a destra, o direttamente un esterno a cinque come vice Dumfries.



DJALO - Una delle idee è quella di anticipare l'arrivo di Thiago Djalo a gennaio: il difensore portoghese è in scadenza di contratto a giugno con il Lille, col giocatore c'è già un accordo verbale per trasferirsi in nerazzurro nella prossima stagione ma mettendo 5 milioni sul piatto si può convincere il club francese a farlo partire con sei mesi d'anticipo. E anche lo stesso Djalo vorrebbe lasciare il Lille nel prossimo mercato.

- Riflessioni in corso così come per Tajon Buchanan, esterno destro classe '99 del Bruges al quale l'Inter si era già interessata tempo fa.supera anche la possibilità di prendere subito Djalo. Buchanan ha un contratto fino al 2025 con ingaggio da 500mila euro, in estate la richiesta era di circa 15 milioni di euro.- Nel frattempo, a proposito di esterni destro, è in stand by la trattativa per il rinnovo di Dumfries: l'offerta dell'Inter non accontenta le richieste del giocatore,. Al momento i dialoghi sono bloccati, la speranza della società è che ci possano essere presto nuovi contatti per evitare di complicare la situazione. Intanto l'Inter cerca un vice Denzel, Buchanan del Bruges è il nome più concreto.