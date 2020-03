Una vittoria che ha messo le cose in chiaro: la Juventus è più avanti rispetto all'Inter sotto molti punti di vista. Se si parla di singoli, ieri ha brillato solo uno dei due argentini in campo con il 10 sulle spalle, Paulo Dybala. Il suo gol, una perla da immortalare nella storia dei derby d'Italia, è valsa il 2-0 per la Juventus e il tracollo dell'Inter. Juan Cuadrado ha esaltato così il suo compagno di squadra: "Mamma mia che giocatore. E che partita, grandi ragazzi. Toda gloria y honra para ti Señor JESÚ".