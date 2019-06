Resta attivo l'asse Torino-Roma. I giallorossi stanno cercando un esterno dotato di resistenza e velocità da affidare a Paulo Fonseca, il nuovo allenatore. Per questo motivo, i capitolini hanno messo nel mirino Juan Cuadrado. Il colombiano sembra destinato a salutare la Juventus dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Secondo Tuttosport la Roma potrebbe inserire Luca Pellegrini come contropartita seguendo le richieste dei bianconeri. Non mancano le alternative ai capitolini: Milan, Inter, Siviglia a Valencia potrebbero farsi avanti per Cuadrado. Lo riporta il Corriere dello Sport.