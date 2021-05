. A Cuba le ristrettezze economiche colpiscono ancora e in modo duro, ma stavolta non c'entrano le pressioni esterne esercitate da potenze straniere né vengono coinvolti i beni di prima necessità.E perché non riguarda generi di prima necessità, bensì il grande calcio internazionale.È quanto si è appreso nella giornata di sabato grazie a un comunicato ufficiale di Tele Rebelde, il canale televisivo fondato nel 1968 e dedicato quasi esclusivamente all'emissione di contenuti sportivi. Un messaggio diffuso attraverso l'account di Facebook ha informato i cubani che, a causa del Covid e dell'ulteriore contrazione delle risorse economiche a disposizione dell'azienda, https://www.facebook.com/220893218249002/posts/1466157057055939/?d=n ). Il motivo della rinuncia è dichiarato in modo esplicito:. Il testo si chiude con le scuse per il fastidio arrecato a telespettatori e appassionati. Che però delle scuse se ne fanno nulla e nel loro piccolo s'incazzano.Messo in rete alle 0.25 italiane della notte fra venerdì e sabato, https://www.14ymedio.com/deportes/Indignacion-aficionados-Television-Cubana-Eurocopa_0_3098690104.html ). Ben 710 commenti al post di Facebook, quasi unanimi nell'esprimere malcontento per la privazione degli appuntamenti così attesi. Ma meritano di essere sottolineati almeno altri due aspetti.. Molti messaggi insistono su questo punto e chiedono: se Tele Rebelde non può finanziare direttamente l'acquisto dei diritti, perché non lo fa col contributo degli utenti televisivi? Si tratterebbe di compiere un'ulteriore apertura al capitalismo e ai relativi modelli di consumo, sdoganandoli in un campo come quello dello sport che continua a essere fondamentale per la mistica nazionale e la propaganda del modello sociale cubano. Non facile da accettare, come prospettiva.L'altro aspetto che emerge dai commenti riguarda una situazione paradossale: mentre nelle case dei cubani lo spettacolo del calcio internazionale viene oscurato,. Una beffa al quadrato, per gli appassionati di calcio dell'isola. Che sono molti più di quanto si presuma, e che nei mesi scorsi hanno dovuto già rinunciare a ampia parte della Champions League.