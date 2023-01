Neanche il tempo di godersi l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia che in casa Juve è già tempo di pensare a quello che sarà il prossimo impegno, quando domenica sera all'Allianz Stadium si presenterà l'Atalanta di Giampiero Gasperini. I bianconeri dovranno infatti riscattare la brutta sconfitta subita al Maradona nel precedente turno di campionato, cercando di scacciare via incubi e fantasmi che potrebbero riproporsi. Ad analizzare il momento che si sta vivendo dalle parti della Continassa è stato anche l'ex difensore della Vecchia Signora Antonello, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Se guardi la classifica, ora inizia ad essere pesante. Il Napoli è grande protagonista, sono fiduciosi e la squadra gioca bene. Hanno 10 piunti di vantaggio e non è facile batterlo, ora poi hanno anche una grande dose di entusiasmo. Sono globalizzati, sono tranquilli e consapevoli dei propri mezzi, stanno dimostrando di essere i più forti e'.