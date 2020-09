L'ex Juve Antonello Cuccureddo parla del match di questa sera tra i bianconeri e la Roma a Ilsussidiario.net: "I centrocampisti della Juve sono molto forti e sanno difendere oltre che offendere. Una cosa importante per l’esito di Roma – Juventus, che potrebbe dipendere anche da tutto questo. C’è Cristiano Ronaldo che è un vero fenomeno. Se poi oltre a lui gioca anche Dybala si capisce la qualità tecnica del reparto offensivo bianconero. Allegri al posto di Fonseca? Non so, solo dopo due giornate cambiare Fonseca sarebbe una cosa forse affrettata".



CASO SUAREZ - "Se qualcuno dovrà pagare bisognerà farlo, rispettando il regolamento le carte federali. Poi però prima di dare un giudizio affrettato bisogna veramente vedere come siano andate le cose, cosa sia successo veramente".