Getty Images

Cuesta in panchina al Parma a 29 anni, la profezia di Xhaka: "Un giorno farà l'allenatore"

"Sono sicuro che un giorno vedremo Carlos Cuesta in panchina come primo allenatore". Parola di Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen che ha lavorato col giovane allenatore spagnolo ai tempi dell'Arsenal, e che ora è cercato dal Milan sul calciomercato.



A soli 29 anni, ieri Cuesta è diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Parma e ha infranto, almeno sulla carta, un grosso tabù della panchina, specialmente nel nostro Paese.



"Cuesta farà l'allenatore. Lo dico perché sa cosa vuole, ha le idee chiare. Sono sicuro che un giorno lo vedremo in panchina come primo allenatore," aveva dichiarato tempo fa il giocatore oggi nel mirino di Allegri. Cuesta fino a qualche giorno fa era assistente di Arteta a Londra.