Filipovic 5; Nikcevic 6, Vranjes 5,5 (67’ Jovanovic 6), Kovacevic 6,5, Tosic 6; Stankovic 6, Sissoko 6,5, Kovac 6; Ivanovic 6 (67’ Kvetkovic 6), Adetunji 6, Ndiaye 5,5 (80’ Miladinovic SV). All. Matic 7: grossi errori non ne compie, ma non dà per nulla sicurezza alla retroguardia.: Italiano sorprende tutti lanciandolo dal 1’ dopo la pretattica fatta in conferenza. Soffre la spinta serba da quella parte.: chiude il fortino anche quando il Cukaricki alza i giri. Va vicino anche alla rete di testaRanieri 6: buca un pallone sanguinosissimo in avvio di ripresa ma Ndiaye lo perdona. Cresce di condizione con l’avanzare del match.: malino. Non sfigura quando si offre spesso in sovrapposizione. Ma dietro balla in maniera preoccupante. Italiano lo sostituisce appena può. (Dal 55’ottimo ingresso. Non rischia nulla dietro, spinge con efficacia. Ad oggi è un titolare).: tutti i palloni passano dai suoi piedi. Li gestisce con grande ordine, ma di spiunti interessanti se ne vedono ben pochi.: gara di grande sostanza in mediana nella prima fase. Poi perde coraggio quando il Cukaricki inizia a spingere. Italiano lo sostituisce perché in difficoltà. (Dal 55’: entra, si vede poco ed esce per infortunio): la Fiorentina fa una fatica tremenda a creare gioco sulle fasce. Ikoné ci mette decisamente del suo. (Dal 55’: cerca la conclusione quando può. Entra bene).imbecca Nzola che si procura il rigore. Nient’altro.: meglio in ripiegamento che in fase offensiva, dove fa imbestialire Italiano per i troppi palloni persi. Non azzecca un dribbling.: era l’uomo più atteso della serata. Si presenta procurandosi e trasformando un rigore per lui pesantissimo. Poi sparisce, ma tanto basta.: Fiorentina che la vince senza mai incantare. Lena e senza spunti. Ringrazia Nzola che gliela risolve in avvio. Ma con un avversario del genere serve molto molto di più. Malino.