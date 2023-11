Torna in campo la Fiorentina e lo fa in trasferta in Serbia. Alle 18:45 i viola di Italiano fanno visita al Cukaricki per il match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. I toscani arrivano dal netto 6-0 rifilato agli odierni avversari nello scontro di un paio di settimane fa ma stanno attraversando il peggior periodo di forma in Serie A dove hanno racimolato tre sconfitte filate. Non ci sarà Beltran, autore di una doppietta contro i balcanici e rimasto in Italia. L'attacco sarà posto sulle spalle di Nzola, mentre l'ex allenatore dello Spezia potrebbe far riposare altri big della sua formazione. Gara da vincere per la Fiorentina che si trova in testa al girone, appaiata però con Gent e Ferencvaros.