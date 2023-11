Igor Matic, allenatore del Cukaricki, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina nel girone di Conference League. "Il modello Juventus è stato di grande ispirazione perché ho visto che la Fiorentina sfrutta bene gli spazi e quindi volevo ridurre al minimo questi spazi come hanno fatto i bianconeri. Non sapevo chi avrebbe giocato stasera ma c'era bisogno di dare meno chance possibile, dispiace solo per lo 0-1".