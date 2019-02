Cristiano Scazzola, allenatore del Cuneo, parla a Gianlucadimarzio.com dopo la vittoria per 20-0 contro il Pro Piacenza, con i piacentini che hanno giocato con 7 ragazzini: "Noi eravamo fermi, non è stato neanche un allenamento. Più di così che dovevamo fare? Come fai a stare immobile un'ora e mezza? Se avessimo giocato sarebbe finita cento a zero... Le responsabilità non sono di sicuro le nostre, anzi anche noi siamo vittime di quello che è successo oggi pomeriggio. Non puoi stare novanta minuti con il piede sopra il pallone! Io anche all'intervallo ho detto ai miei ragazzi di far girare il più possibile fai ma credo che abbiamo gestito in maniera corretta la situazione. L'aspetto essenziale era che questi ragazzi non si facessero male, abbiamo cercato di preservarli e infatti ci sono stati quattro falli in tutta la partita. E' una pagina di calcio bruttissima, ciò che è successo è veramente surreale ma anche noi ne siamo vittime...".