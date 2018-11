"In generale non mi esaltano i cavalli di ritorno, e in questo caso ancora meno. Stiamo parlando di un attaccante che è stato un grandissimo campione, sia chiaro, ma a 37 anni sarebbe ora di guardare avanti, sebbene Zlatan abbia sicuramente ancora qualcosa da dire nel calcio che conta. Rallentarebbe la crescita di Cutrone. Fino a quando Patrick deve dividere i minuti con Higuain, o giocare insieme al Pipita, è tutto ok… ma se aggiungiamo anche Ibrahimovic a quel reparto, lo spazio si riduce. Parliamo tanto di puntare forte sui giovani e la società rossonera ha cominciato un progetto su queste basi, dunque che senso avrebbe aggiungere un campione a fine carriera? Sicuramente a centrocampo, il discorso valeva già prima di perdere Bonaventura. I rossoneri dovrebbero intervenire a centrocampo. È brutto da dire, ma la verità è che in quel reparto non ci sono giocatori all’altezza del prestigio del Milan". Così Stefano Cuoghi, ex centrocampista del Milan, alla Gazzetta dello sport.