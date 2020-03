C’era Cristiano Ronaldo al Bernabeu. E la vittoria del Real Madrid nel bellissimo Clasico di domenica sera è passata quasi in secondo piano. C’era Cristiano Ronaldo e la nostalgia di Real Madrid sembra si sia fatta sentire, per quanto fin qui il campo dica che sia stato più CR7 a mancare al Real dopo il suo passaggio alla Juventus. Così dalla Spagna già si ripensa a un clamoroso ritorno, perché a rivelarlo non è stato un giornalista qualunque, ma Edu Aguirre, amico fraterno dello stesso Ronaldo. Quanto basta per spaventare il popolo bianconero.



LE PAROLE - “Sono sicuro che ha sentito voglia di tornare al Real. Per un attimo il Clasico è passato in secondo piano, si pensava solo al ritorno di Cristiano al Bernabeu. Sono sicuro che abbia sentito voglia di tornare, è felice alla Juve ma nel futuro non si sa mai”, le parole di Aguirre al Chiringuito.



PERCHÉ NO - Nel futuro non si sa mai. Quanto sia lontano quel futuro nemmeno. Perché in questo momento un’operazione del genere appare quantomeno complicata. Intanto guardando alla posizione di Florentino Perez, già capace di incassare 100 milioni per un fuoriclasse ma già di 33 anni nel 2018 e determinato a non riscrivere gli effetti economici di quella operazione. E poi a quella della Juve. Che per meno di 55-60 milioni non potrebbe nemmeno cominciare a parlarne, cifre necessarie appena per scongiurare minusvalenze e già difficili da individuare sul mercato per Ronaldo che resta tra i più forti di tutti ma già salito a 35 anni. Lo stesso CR7 poi è andato via dal Real anche per motivi economici, non riuscendo più a ottenere ingaggi auspicati, il suo stipendio è salito fino a 31 milioni netti più premi solo dopo il suo passaggio alla Juve. Questi sono sol argomenti economici, vero. Poi c’è tutto il resto, la storia e la gloria, il campo e il cuore. E “nel futuro non si sa mai”.