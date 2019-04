In questa stagione non è riuscito a essere grande protagonista delle vicende dell'Inter di Spalletti, ma Antonio Candreva un gol bellissimo lo ha realizzato comunque. Il calciatore nerazzurro è rimasto colpito dal fatto di cronaca verificatosi nella scuola elementare "Giacomo Zanella" di Minerbe, in provincia di Verona, dove una bambina, a causa delle difficili condizioni economiche della sua famiglia, ha dovuto accontentarsi di una scatoletta di tonno e un pacchetto di crackers a pranzo. I suoi genitori non erano riusciti a onorare l'ultima retta per la mensa scolastica e l'istituto, pur dichiarandosi dispiaciuto, ci ha tenuto a precisare come non fosse possibile riservarle un trattamento di favore per rispetto di chi paga.



Le polemiche, anche politiche, sono state immediate, ma nessuno si è fatto concretamente carico del problema. Finchè non è intervenuto in prima persona Candreva, che ha prima contattato il sindaco di Minerbe Andrea Girardi e ha poi manifestato la propria disponibilità a pagare di tasca propria la retta alla bambina. Un bellissimo gesto che evidenzia la nobiltà d'animo del giocatore interista.