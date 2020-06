Protagonista in Italia con le maglie di Lazio e Inter, Keita Baldé è oggi un punto di forza del Monaco. Ma il calcio c'entra poco con la bella storia di solidarietà che ha visto protagonista nelle scorse ore il giocatore senegalese cresciuto in Spagna. Nel corso di una diretta Instagram, Keita ha annunciato la sua donazione per 90 lavoratori stagionali nei campi di Lleida, pagando l'affitto per una struttura che ospiti queste persone, che fino a pochi giorni fa vivevano per strada e a fatica trovavano qualcosa da mangiare.



E, come rivelato a Europa Press, presto il giocatore senegalese si adopererà per trovare un alloggio per altri 200 lavoratori che, nonostante l'emergenza coronavirus, non si sono mai fermati in questi mesi, ma che non hanno trovato altrettanta solidarietà da parte di quelle strutture nelle quali avevano chiesto ospitalità. "Mi sono offerto volontario per aiutarli, visto che non avevano proprio nulla e dormivano sui cartoni. Non sono qui per combattere una guerra morale, sociale, di razza o colore. Ho inviato il denaro necessario affinché abbiamo un tetto sotto cui dormire, da mangiare e vestiti puliti".