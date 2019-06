Nella notte è arrivata la prima storica vittoria del Curaçao nella Gold Cup: 1-0 all'Honduras, decisivo il gol del centrocampista del Cardiff Leandro Bacuna. La nazionale dell'omonima isola dei Paesi Bassi e allenata in passato anche da Patrick Kluivert, aveva perso al debutto contro El Salvador. Per il Curaçao si tratta della seconda partecipazione al torneo dopo quella del 2017 nella quale è stato eliminato al primo turno. Dopo il gol di Bacuna, ora la nazionale sogna la qualificazione ai quarti: martedì affronta la Giamaica, serve una vittoria per conquistare il pass al turno successivo.