Ilsi è ancora una volta fatto riconoscere per una prodezza sul terreno di gioco, chi lo conosce sa di quello che è capacla vittoria per 3-1 contro il Giugliano porta la sua firma, cone una classifica che splende per i campani, oraa -5 dalla Juve Stabia capolista, ma soprattutto portae un obiettivo, quello della promozione in B, ben chiaro in testa.Eppure tutto era iniziato a rilento per i Falchetti, che a causa delle vicissitudini societarie e della situazione legata ai ripescaggi, hanno iniziato in ritardo il proprio campionato:, visto che comprende calciatori come, fino all'anno scorso frequentatori di categorie più alte. E poi c'è lui,la rete dell'ultimo weekend è una perla, conche fa lustrare gli occhi.Reduce dallama conscio che avrebbe avuto poco spazio in B con i calabresi, Curcio ha deciso di accettare la corte della società di Caserta: per, un gol da centrocampo è ordinaria amministrazione. L'uomo delle promozioni si ispira al numero 10 della Roma, nonostante siapartendo dalle giovanili bianconere e giocando anche in Primavera.Nel corso degli ultimi anni ha vestito anchedove ha lasciato uno splendido ricordo, nonostante la mancata promozione ai playoff. La rete dalla sua metà campo nel Monday Night di Serie C è l'ennesima dimostrazione:. Ora l'obiettivo è conquistarsi una Serie B da protagonista.