L’intera squadra titolare di cui si compone il Cdm italiano è sbarcata al completo a, il paesino situato a dieci chilometri di distanza da Crotone che la storia del nostroe quella dell’EuropaSettantadue morti ufficiali e chissà quanti cadaveri ancora in fondo al mare.Tutti colpevoli di cercare la libertà loro negata dai regimi degli Stati dai quali stavano fuggendo.Probabilmente non siamo ancora ad un livello così alto e nobile, ma sicuramente l’atto voluto e attuato dal premiercon il trasferimento una tantum del suo Governo in Calabria possiede una valenza speciale sotto il profilo del messaggio che si porta appresso e che fa seguito di qualche giorno alla presenza e alle parole di Sergio Mattarella presente sulla stessa scena.Così che la “visita” sul luogo della tragedia, figlia anche di qualche peccato commesso da chi non avrebbe dovuto, assume il tono usato da chi ha il coraggio di chiedere perdono con tutto ciò che, a fronte del lutto, le scuse possono valere.Perché oltre la “gita del dolore” i ministri hanno anche operato per tentare di dare un senso di compiuta novità al gravissimo problema dell’immigrazione che sta lacerando anche politicamente l’Europa: emblematica, in proposito la relazione del ministro dell’Agricolturain quale, in sintesi, ha così fotografato la situazione: “Per dare la giusta spinta al settore agricolo italiano, carente di forza lavoro come non mai, abbiamo la necessità di far arrivare almeno trecentomila migranti dagli altri Paesi e di inserirli come regolari”.che spalanca le porte su nuovi orizzonti, uno su tutti quello dell’inclusione regolata da paletti ben precisi come quelli della legalità, del diritto al lavoro dignitoso e delle pene certe per chi delinque. La strada, in partenza da Cutro, pare dunque segnata.E, visto che è un Governo di destra a pensare di poter attuare un programma sociale di sinistra, forse sta proprio qui il vero miracolo di Maometto e della Montagna.