Dopo dieci anni di Milan Patrick Cutrone è pronto a dire addio. Il trasferimento agli inglesi del Wolverhmpton è ormai imminente. Al giocatore era stato ribadito di non rientrare nei programmi in vista della prossima stagione: è stata questa la motivazione che ha portato il 21 enne italiano a lasciare il ritiro rossonero di Boston.



LE CIFRE - Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, al Milan andranno 18 milioni di euro di parte fissa, più bonus fino ad arrivare a 23/24 milioni totali. L'erede designato del canterano rossonero è Rafael Leao, attaccante classe 1999 che il Lille valuta 35 milioni di euro.



COSA MANCA - Una volta rientrato in Italia, l'attaccante azzurro si confronterà con gli agenti e la sua famiglia. Una decisione definitiva da prendere con calma e sangue freddo. Il Wolves mette sul piatto un contratto fino al 2024 a quasi 2 milioni di euro netti a stagione. Patrick ci pensa, sta valutando attentamente l'offerta e presto scioglierà le ultime riserve: il suo trasferimento in Premier League è virtualmente cosa fatta.