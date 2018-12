L'attaccante del Milan Patrick Cutrone è intervenuto alla festa del settore giovanile rossonero che si è tenuta allo stadio San Siro. Per calciomercato.com era presente il nostro inviato Daniele Longo.



Sullo sfogo contro Gattuso: "Non è successo nulla di male, la cosa è finita subito lì. Io so di aver sbagliato, ho spiegato al mister che si è trattato di un malinteso. Ho già chiesto scusa a lui e al gruppo. Mi ero fatto male e non ci siamo compresi con Gattuso se potessi restare in campo o meno. Ho delle colpe, ma ogni giocatore vorrebbe giocare sempre e il mio desiderio era di dare un maggiore contributo alla squadra".



Sul momento no della squadra e di Higuain: "Lo ascolto molto in campo e non solo, è una bellissima. Sappiamo quanto sia forte e quando possa darci, crediamo in lui".



Sul mancato arrivo di Ibrahimovic: "Non ci ho mai pensato. E' un grandissimo giocatore, ma io mi sono preoccupato soltanto di allenarmi al meglio per migliorare".



Sul periodo della squadra: "Siamo rimasti uniti nelle difficoltà. Veniamo da due pareggi, dobbiamo preparare al meglio la prossima partita con la Fiorentina. E' un avversario di valore, ma siamo consci delle nostre qualità e vogliamo preparare questa gara al meglio".