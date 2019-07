Dopo 12 anni la storia di Cutrone al Milan sta volgendo al termine. Le ragioni del bilancio davanti a quelle del cuore, uno strappo che è stato accolto con profondo dispiacere dall'attaccante., giocarsi le sue carte come ha sempre fatto. La società, in accordo con il tecnico Giampaolo, aveva già fatto scelte diverse:Una decisione che era stata presa e comunicata al suo entourage già nell'incontro di fine giugno.Il primo contatto con il Wolverhampton era avvenuto all'inizio del calciomercato estivo, ma nella testa dell'attaccante c'era solo il Milan. Ecco perchè la trattativa si è protratta per settimane, quando i due club avevano ormai già raggiunto una bozza di accordo. Dopo i primi dubbi relativi alle prospettiva di dover partire ancora dietro Piatek nelle gerarchie, Patrick si era convinto a proseguire nella società che considerava una seconda famiglia.Con il volto scuro e un certo disappunto è tornato in Italia sabato mattina, prima di revisionare i contratti e dare l'assenso definitivo.. Mercoledì l'ormai ex Milan svolgerà il primo allenamento alla corte di Nuno Espirito Santo con i suoi nuovi compagni. I Wolves sono convinti di poter ottenere il transfer nel giro delle prossime 48 ore così da poter essere a disposizione per gara di ritorno di Europa League contro il Crusaders. Il Milan incasserà 18 milioni più bonus dalla cessione dell'attaccante under 21. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com