Prima lo paragonavano a Pippo Inzaghi, poi a Belotti.: alla fine della prima stagione tra i grandi aveva totalizzato 18 gol ed era sulla bocca di tutti: "Vedrete, questo ragazzo arriverà lontano" si sentiva dire. Classe '98 e una carriera da protagonista davanti a sé. Poi? Va in Inghilterra, al Wolverhampton. Non benissimo: 3 reti in sei mesi. Ok, magari non è il suo campionato. Rientra in Italia per riscattarsi con la maglia della Fiorentina ma da gennaio 2020 a gennaio 2021 segna appena 5 gol.- E oggi non va meglio, anzi: al Valencia - che l'ha preso in prestito dai Wolves nel mercato invernale - Cutrone ha totalizzato appena 41' senza mai partire titolare.L'attaccante vive per segnare ma Patrick non riesce a ritagliarsi spazio, nelle gerarche di Javi Garcia è considerato la quarta punta centrale dietro a Maxi Gomez, Kevin Gameiro e perfino Manu Vallejo, preso un anno fa dal Cadice.- Sembra passata una vita da quando quel ragazzino segnava in tutti i modi con la maglia del Milan, alcune volte sembrava che fosse proprio il pallone a cercare lui. Come succedeva a Pippo Inzaghi, appunto. Vecchi ricordi del Cutrone che fu, e che oggi sembra non riuscire a uscire da un tunnel che sta diventando infinito.. E' passato tanto, troppo tempo senza baciare quel tatuaggio della famiglia sull'avambraccio al quale pensa sempre dopo ogni rete. Due mesi fa ha compiuto 23 anni e ha ancora tutto il tempo per potersi riscattare, ma adesso è il momento nel quale deve spingere sull'acceleratore. Sarebbe potuto diventare 'il nuovo Pippo Inzaghi', ma ora è vietato fare paragoni.