Pomeriggio in partenza per Patrick Cutrone, attaccante del Milan in procinto di salutare i rossoneri. La giovane punta, infatti, si è presentata poco prima delle 15.30 all'aeroporto di Malpensa, pronto a decollare per Londra e iniziare la sua nuova avventura al Wolverhampton. Intercettato dall'inviato di Calciomercato.com, Cutrone ha dichiarato: "Sto bene. Se ci sono rimasto male? Voi avete visto, non ho nulla da dire. Sono pronto, sono sempre carico. Leggere i messaggi dei tifosi mi ha fatto un certo effetto, vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo. Sono contento, auguro il meglio ai tifosi del Milan, gli voglio bene. Fa un po' effetto, ma è la vita. Vanno prese alcune decisioni, farò del mio meglio ovunque andrò. Adesso penso ad andare lì ed integrarmi bene".



IL PROGRAMMA - Nel pomeriggio di oggi sono in programma le visite mediche con gli inglesi. Domani, invece, il primo allenamento alla corte di Nuno Espirito Santo con i suoi nuovi compagni. I Wolves sono convinti di poter ottenere il transfer nel giro delle prossime 48 ore così da poter essere a disposizione per gara di ritorno di Europa League contro il Crusaders. Il Milan incasserà 18 milioni più bonus dalla cessione dell'attaccante under 21.