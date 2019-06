Dopo la vittoria per 3-1 contro il Belgio, l'attaccante azzurro Patrick Cutrone ha parlato a Rai Sport: “È stata una grandissima emozione, quasi mi veniva da piangere. Non ho passato un bel momento per poco minutaggio e per altri fattori, son contento di aver segnato, ora speriamo la Francia faccia il suo (contro la Romania, ndr). La Spagna purtroppo ha fatto più gol di quelli che doveva fare, ora dobbiamo affidarci alle altre squadre. Vogliamo la semifinale, speriamo la fortuna sia dalla nostra parte”.