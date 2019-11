Al termine del 3-0 dell'Italia Under 21 sull'Islanda, in cui è stata fondamentale una sua doppietta, Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice per la vittoria, era molto importante. Sto bene fisicamente e mi alleno sempre al massimo, se non gioco titolare entro più o meno sempre. Mi faccio trovare pronto, sia io che il mister sappiamo che in Premier bisogna ambientarsi. Lo sto facendo, io mi trovo bene con tutti e sto entrando nella filosofia della squadra. Il Milan? Mi dispiace, sono un suo tifoso e auguro il meglio alla società. Spero che pian piano risalga la classifica e dimostri la sua grandezza".