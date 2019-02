"Se Patrick resta a Milano? Vedremo...". Le parole che il procuratore di Cutrone, Donato Orgnoni, ha rilasciato ai microfoni nelle scorse ore hanno fatto tornare alla ribalta, in chiave calciomercato, il nome dell'attaccante del Milan. Da diverso tempo il Torino segue il centravanti rossonero e, in vista della prossima stagione, Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi potrebbero tentare un nuovo assalto per poterlo sotto la Mole.



L'avvio di un'eventuale trattativa per Cutrone dipenderà però dal futuro di Andrea Belotti e Simone Zaza. Il Torino potrà cercherà un nuovo centravanti solamente nel caso in cui uno dei suoi due principali attaccanti dovesse essere ceduto.