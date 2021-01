Il Valencia anticipa le italiane e si assicura Patrick Cutrone. Terzo cambio di maglia in stagione per il classe '98 scuola Milan, e il nuovo regolamento lo permette: prima la Fiorentina, poi il ritorno al Wolverhampton, con due presenze, ora la nuova esperienza, in un nuovo campionato, in un nuovo paese, con il Valencia.



Blitz degli spagnoli, che chiudono con i Wolves in pochissimo tempo: prestito secco, con Cutrone pronto a fare di nuovo le valigie. I Murcielagos, dopo Florenzi l'anno scorso, puntano nuovamente su un italiano, come spesso è capitano nella loro storia: Zaza, Fiore, Lucarelli, Di Vaio, Moretti, Corradi, Tavano, Carboni, Ranieri e Prandelli in panchina.