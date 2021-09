Patrick Cutrone, attaccante dell'Empoli, arrivato dopo una stagione passata tra Fiorentina, Wolverhampton e Valencia, è a caccia di gol e di rilancio. Il classe '98, prodotto del settore giovanile del Milan, si racconta a la Gazzetta dello Sport: "Penso solo a spaccare il mondo. Tempo da recuperare? Non è mai tempo perso, tutto ciò che ti trovi a fare nella tua vita fa parte del tuo percorso, in un modo o nell’altro ti aiutano a crescere. Io sono maturato tantissimo, pian piano che vai avanti ci sono più aspettative, quindi dalle cose complicate sono più forte ancora e sono migliorato in tante cose. Per come sono fatto, non mollo mai: ogni occasione è d’oro per dimostrare quello che valgo. E sono più carico che mai".



GLI ULTIMI DUE ANNI - "Devo dire che sono stati due anni così così, che però probabilmente facevano parte del mio percorso di formazione. Però soprattutto, c’è il fatto che un ragazzo giovane deve giocare, deve poter mostrare le proprie qualità. Io non ho avuto la continuità di cui un attaccante ha bisogno. Ti capita di giocare due-tre partite poi basta. E in certi casi è mancata anche la fiducia".



IL MILAN - "Come lo vedo? Ma io sono troppo di parte! Sono e sarò sempre loro tifoso, Il Milan è la mia squadra del cuore, dove sono cresciuto, in campo e fuori, sono diventato uomo grazie a loro, li ringrazierò sempre".