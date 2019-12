Jorge D'Alessandro, ex portiere e ospite al Chiringuito, ha risposto così alle domande su Neymar al Barcellona: "Il Barça deve fare una sola cosa: andare a Milano, regalare i tre punti all'Inter e prendersi Lautaro Martinez per l'attacco del futuro. Non pensare a Neymar, pensare a Lautaro. Braida ha dormito quando doveva andare al Barça, invece Milito l'ha piazzato all'Inter quando era al Racing, questi sono colpi veri... e Braida stava dormendo".