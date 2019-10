Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a due giorni dalla super sfida di sabato contro la Juve: "C'è un processo di crescita, mettiamo in pratica le indicazioni del mister. Dopo Barcellona ci sono rabbia e amarezza perchè non abbiamo vinto. Puntiamo ogni partita a vincere, non vogliamo avere nessun rammarico. La Juve ha più di 11 giocatori di livello, Ronaldo è la stella ma c'è una squadra dietro che gli permette di esprimersi al meglio. Siamo un gruppo che lotta su ogni pallone: basandomi sul nostro lavoro e sul nostro allenatore, dico che ce la possiamo fare. Juve e Napoli da diversi anni vincono più partite di noi, ecco il gap che c'è con loro".



SU CONTE - "Mi ha stupito il suo modo di lavorare e di preparare le partite, coinvolgendo tutti i giocatori. E' un valore aggiunto"



SU LUKAKU - "E' un giocatore diverso dagli altri: nei momenti di difficoltà o di pressione, sappiamo che davanti c'è qualcuno che riesce a tener palla"



SU SENSI E BARELLA - "Sono due giocatori che fanno parte dell'Italia, l'Inter ha fatto bene a prenderli. Non pensavo che Sensi fosse così forte, mi ha stupito"



SULLA SUA CRESCITA - "Cerco di stupire, lavoro ogni giorno al massimo. Non mi interessa quello che è stato, voglio fare qualcosa di importante nel presente. Stiamo crescendo e vogliamo vincere più partite possibili".