L'indiscrezione odierna di Calciomercato.com è dedicata a Danilo D'Ambrosio. All'orizzonte non c'è alcuna crisi del settimo anno tra il difensore classe 1988 e l'Inter, che ormai da diverso tempo ha già deciso di premiarlo prolungandogli il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma non ci saranno sorprese: il suo futuro è ancora a tinte nerazzurre (i dettagli nel VIDEO).